Si è appena concluso al “Degli Ulivi” il match Fidelis Andria-Potenza Calcio, valido per la 27esima giornata del girone C di Serie C.

Al 14′ Andria in vantaggio con Di Piazza che batte Marcone.

Al 43′ il Potenza pareggia i conti, grazie a Cuppone che spedisce in porta.

Reti inviolate nella seconda frazione.

L’incontro si è così concluso 1-1.

Forza Potenza, non mollare!

