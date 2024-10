A Baragiano splendida “Festa dei nonni” con i racconti dei giochi di una volta e tanto altro. I dettagli

Giovedì 24 Ottobre dalle 10:30 le cinque classi della scuola primaria di Baragiano hanno organizzato nell’auditorium una splendida “ Festa dei nonni”, un incontro tra generazioni con interviste, musica, poesie e tanto altro.

Ciascuna delle classi ha preparato canti, poesie, riflessioni, domande che hanno permesso alle nonne e ai nonni di raccontare i giochi di una volta, le passioni, i sogni segreti, con semplicità e allegria.

E le danze tradizionali con i costumi d’epoca, le canzoni al suono dell’organetto hanno fatto a gara con uno scatenatissimo hip-hop.

E le generazioni si sono così incontrate, coltivando la speranza nel futuro.

Per l’UNICEF Letizia Faraone, responsabile Younicef del Comitato Provinciale di Potenza, ha ringraziato con queste parole per l’invito e i fondi raccolti:

“Grazie bambini e bambine per i fondi che avete deciso di raccogliere in favore di UNICEF.

Il vostro dono diventerà vaccini, medicinali, cibo utilissimi per tutti i bambini che stanno vivendo questo momento difficile della guerra sia a Gaza che in Ucraina.

E vi ringraziamo con il dirigente scolastico Lorenzo Rispoli, le maestre, in particolare la maestra Rosangela Pomponio, per averci invitato alla vostra Festa dei nonni.

Siamo molto felici di questa iniziativa perché per noi di UNICEF i nonni sono una parte importantissima per la crescita di ogni bambino.

Pensiamo a quante cose fanno per noi nipotini: stanno con noi quando mamma e papà non possono, ci comprano quei giochini o caramelle che mamma e papà non vogliono che compriamo, sono i primi a venire alle nostre feste di compleanno e ci coccolano ogni volta che ne hanno l’occasione.

E quando si diventa un po’ più grandi ci danno consigli su come fare delle cose che per noi sono difficili.

Poi non vedono l’ora di insegnarci le cose come le facevano loro nel passato dicendoci “tanto tempo fa, quando io ero piccolo..” consegnandoci anche quelle che si chiamano tradizioni.

Insomma i nonni fanno tanto per i propri nipoti ma anche noi nipoti facciamo qualcosa per loro: facciamo loro compagnia quando fanno le loro cose come la spesa o fare l’orto, gli facciamo fare attività fisica quando giocano con noi e devono essere creativi quando devono trovare la soluzione a qualche nostro guaio.

Quanto sono preziosi i nonni, vogliamo loro tanto bene, come loro ne vogliono a noi”.