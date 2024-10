A Potenza “Le mille anime di Gruppo Lucano”: un momento di incontro e di festa ma anche di riflessione con i volontari. I dettagli

Circa 7000 volontari, 130 sedi tra Basilicata, Campania e Calabria.

Questi i numeri principali del Gruppo Lucano, associazione iscritta dal Dipartimento Nazionale nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile che domenica 27 ottobre celebra a Laurenzana il suo XVI Raduno Nazionale.

Giornata dai tanti appuntamenti (dalla parata dei volontari da Largo Fiera a piazza S. Urga dalle 10.00 alle 10.30 all’incontro istituzionale in programma alle 11.00 presso il Centro Polifunzionale), presentata nel corso di una conferenza stampa (moderata dal giornalista Fabrizio Di Vito) che si è tenuta presso la sala del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della sede della Protezione Civile nel Mobility Center di via Nazario Sauro, a Potenza, dal presidente del Gruppo Lucano, avv. Pierluigi Martoccia e dal sindaco di Laurenzana, avv. Giuseppe Trivigno.

Un’occasione di incontro e condivisione ma anche di progettazione per il futuro.

“Le mille anime di Gruppo Lucano”, questo il tema principale dell’evento per riflettere sulla ricchezza delle diverse esperienze, competenze e missioni sul territorio e ringraziare i volontari che, nel corso dell’ultimo anno, hanno operato su diversi fronti, dimostrando straordinario impegno e dedizione.

Ha evidenziato il presidente Martoccia nel corso dell’incontro con la stampa:

“Il Raduno vuole essere un momento di incontro e di festa ma anche di riflessione per analizzare tutte le emergenze con cui abbiamo dovuto fare i conti nell’ultimo anno, a cominciare dalla grave emergenza idrica”.

Il Raduno sarà anche un momento importante per mostrare alla comunità, anche attraverso una serie di dimostrazioni pratiche, tutti gli aspetti del mondo del volontariato con l’obiettivo di avvicinare i più giovani.

Ha proseguito Martoccia:

“La società negli ultimi anni è cambiata tantissimo e oggi rispetto al passato è molto più difficile stuzzicare nei giovani la voglia di impegnarsi nel sociale.

Noi grazie al progetto del Servizio Civile abbiamo coinvolto centinaia di giovani e speriamo di formare i volontari del futuro”.

Per Laurenzana l’appuntamento di domenica 27 ottobre rappresenta l’occasione migliore per celebrare il ventennale dell’apertura della sede locale del Gruppo Lucano, come sottolineato dal primo cittadino, Giuseppe Trivigno.

“E’ motivo di orgoglio e onore ospitare il Raduno del Gruppo Lucano perché la Protezione Civile è sempre in prima linea per affrontare qualsivoglia emergenza.

Per il nostro paese è un’occasione perché Laurenzana per un giorno diventa la vetrina non solo per la Protezione Civile, ma per tutta la Basilicata.

Abbraccio idealmente tutti i volontari, perché dietro queste istituzioni c’è il singolo volontario che sottrae del tempo alla propria famiglia e ai propri affetti per mettersi a disposizione della comunità”.

Ecco le foto della conferenza.