Fiera “de li zang” a Potenza: approvato l’avviso pubblico. Ecco come fare domanda per i posteggi

“Con determina dirigenziale U.D. Assetto del territorio n. 83 del 17.8.2020 è stato approvato il bando comunale per l’assegnazione in concessione di posteggi nella Fiera “de li zang” del 23 ottobre 2020 in via della Fisica e relativo modello di domanda”.

E’ quanto fa sapere il Comune di Potenza che precisa:

“Le domande, debitamente sottoscritte, possono essere presentate da operatori muniti di autorizzazione per l’attività di commercio su aree pubbliche, rilasciata da qualsiasi comune d’Italia, nelle seguenti modalità:

1. spedite, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Potenza, UFFICIO SUAP U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO – via Nazario Sauro c/o Mobility center- 85100 Potenza, non oltre il termine del 16 ottobre 2020;

2. presentate, a pena di esclusione, in forma cartacea, direttamente all’Ufficio protocollo generale del Comune, non oltre il termine del 16 ottobre 2020.

3. trasmesse, a pena di esclusione, in forma telematica, a mezzo di pec al Comune di Potenza, UFFICIO SUAP U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO al seguente indirizzo: suap@pec.comune.potenza.it, non oltre il termine del 16 ottobre 2020″.

Di seguito i seguenti pdf:

Determina e avviso pubblico;

Modello di domanda.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)