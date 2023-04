Frana di Maratea, nuovo incontro a Roma: questi gli ultimi aggiornamenti

Si è tenuto questa mattina a Roma un nuovo incontro di vertice, voluto dall’Assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra e dal Sindaco di Maratea e Commissario dell’emergenza Daniele Stoppelli, con il Ministero alle Infrastrutture e l’Anas, rappresentato dai ruoli apicali centrali e territoriali, a cui hanno partecipato anche gli esperti dell’Università Federico II di Napoli.

“Una ulteriore riunione tra gli attori istituzionali coinvolti nel processo emergenziale finalizzato a garantire il ritorno alla normalità di Maratea, dopo i noti eventi calamitosi degli scorsi mesi”, affermano Merra e Stoppelli precisando che “al tavolo ministeriale sono state date da Anas le necessarie garanzie e rassicurazioni sui tempi e sulle modalità attuative degli interventi che non hanno subito variazioni e che fugano le preoccupazioni emerse nella comunità negli ultimi giorni.

Tutto procede e continuerà a procedere in base al cronoprogramma stabilito e alle fasi pianificate dal tavolo regionale.

Non ci sono inoltre cambiamenti sulla tipologia di interventi già in corso, proseguono infatti le attività di messa in sicurezza del fronte in frana a Castrocucco, che consentiranno di ottenere la viabilità provvisoria sulla SS18 per l’estate 2023 e nel contempo continuano con le attività per il ripristino della viabilità in totale sicurezza del tratto.

L’obiettivo fondamentale resta quello, in vista dell’imminente stagione estiva, a tutela di operatori e visitatori, di garantire la viabilità anche da Sud per raggiungere Maratea con un percorso che salvaguardi la fruibilità dell’area di Castrocucco e tuteli l’appetibilità turistica della Perla del Tirreno, ricordando che Maratea resta raggiungibile da Nord, via Sapri, e dal Centro, Via Trecchina.

Rassereniamo gli animi perché la macchina messa in campo dalle istituzioni, regionali e nazionali, per restituire a Maratea e ai suoi cittadini l’accessibilità dei luoghi, della viabilità e dei servizi non si è mai fermata e opera efficientemente”.a

