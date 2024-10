I giocatori del Potenza calcio incontrano l’Associazione Italiana Persone Down per promuovere questo evento in programma il 12 Ottobre

Nella serata odierna, Fondazione Potenza Futura e Potenza Calcio hanno incontrato, presso il Centro Commerciale Iper Futura, l’Associazione Italiana Persone Down (A.I.P.D.) sezione Talucci Myriam Vulture.

Obiettivo della serata, promuovere la prima Giornata della solidarietà e della legalità che si terrà il 12 ottobre, allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza, e che vedrà opporsi la Nazionale Attori e le Forze di Polizia, con l’obiettivo di promuovere i valori della legalità e della solidarietà attraverso lo sport.

In campo scenderanno numerose celebrità del mondo dello spettacolo, ex glorie del Potenza Calcio, forze dell’ordine, membri della magistratura e dell’avvocatura.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro internazionale Giovanni Ayroldi, mentre la panchina delle Forze di Polizia sarà affidata all’allenatore Luigi De Canio.

La serata ha visto la presenza del capitano del Potenza Calcio, Salvatore Caturano e dell’attaccante Emanuele Schimmenti.

Gli atleti rossoblù hanno presenziato allo stand allestito per la promozione dell’evento, firmato autografi e scattato foto assieme ai tanti piccoli tifosi accorsi per incontrare i propri idoli e acquistare un biglietto dell’importante iniziativa assieme alle proprie famiglie.

I tagliandi per assistere all’evento, disponibili al prezzo simbolico di 5Є, possono essere acquistati presso il centro commerciale Iper Futura in Via Isca del Pioppo a Potenza. L’intero ricavato sarà devoluto all’A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down), sezione Talucci Myriam Vulture, per sostenere i loro progetti.

La serata del 12 Ottobre prenderà il via alle ore 16:30 con l’esibizione dei corpi speciali delle forze di polizia.

Alle 17:00 seguirà il concerto della Fanfara della Guardia di Finanza, mentre il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 18:00.

L’evento si concluderà con le premiazioni ufficiali, in programma per le ore 20:00.