Il campione lucano Donato Telesca: “ancora non ci credo, sono vice campione del mondo Senior”! Ecco le foto e le sue parole

Impresa da record quella del campione lucano ai mondiali di pesistica paralimpica a Dubai.

Scrive con soddisfazione il nostro Donato Telesca:

“Vice campione del mondo Senior.

Due volte: sia assoluto con 202 kg che nel totale con 3 prove valide con un totale di 600 kg.

197, 201, 202 a 71.8 kg peso corporeo.

Vorrei scrivere tanto, ma mi limiterò a ringraziare tutta la federazione che mi è stata davvero vicina in ogni bisogno nell’ultimo periodo, i miei compagni di squadra e di allenamento a Roma, i miei allenatori e i tecnici che mi danno una mano anche da vicino a Roma, voi che mi siete stati vicini anche con un semplice messaggio sui social, il mio staff personale sempre sul pezzo.

I miei amici e soprattutto la mia famiglia che mi sono stati vicini, è stata un’estate difficile.

La più impegnativa di sempre.

Ho rinunciato a tutto, al tempo con gli amici, con la famiglia.

Pochi giorni di stop, no giorni di vacanza, sgarri e simili.

Due allenamenti al giorno, tutta l’estate a fare la dieta per rientrare in una categoria che non era più mia.

Sono stati mesi difficili, ma sapevo che mi avrebbero portato dove non sono mai stato.

Ancora non ci credo, il 1° atleta della storia della pesistica paralimpica italiana a vincere un medaglia ad un mondiale senior.

Sono vice campione del mondo senior con 1 biglietto per Parigi 2024, con la 2° posizione nel ranking mondiale”!

Complimenti al nostro campione che porta alto il nome della Basilicata.

Ecco le emozioni foto per la vittoria conseguita.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)