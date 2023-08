Francesco Paolo Battifarano confermato, per acclamazione, presidente di Confagricoltura Basilicata. Auguri di buon lavoro

Francesco Paolo Battifarano è stato confermato, per acclamazione, presidente di Confagricoltura Basilicata.

Unico candidato, guiderà la più longeva organizzazione professionale agricola per il prossimo triennio.

Battifarano è titolare della omonima rinomata azienda vitivinicola-frutticola del metapontino.

Ha dichiarato Battifarano:

“Sono stati anni di intenso lavoro con gli ultimi che sono stati condizionati anche dall’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova il settore agroalimentare.

Ci aspettano sfide importanti e per affrontarle abbiamo intrapreso un percorso in cui il confronto, la condivisione delle scelte e la possibilità di misurarsi devono essere un obiettivo comune per rendere Confagricoltura in Basilicata ancora più efficiente e autorevole”.

L’assemblea ha anche eletto Rocco De Franchi vicepresidente e i componenti della Giunta Clara Riccardi, Antonio Sonnessa, Anna Affinito, Antonio Marsilio, Giovanni Lippo, Pierluigi Troiano.

Ha aggiunto Battifarano:

“Con grande orgoglio ringrazio gli Associati per la fiducia e i Dipendenti tutti per la dedizione nel loro lavoro.

Il mio impegno, quello della Giunta esecutiva, della direzione e della struttura tecnica sarà totale per contribuire a raggiungere obiettivi di crescita imprenditoriale e sindacale sempre più ambiziosi nel sostenere le imprese che rappresentiamo stando al passo con i tempi per un’agricoltura che sappia generare reddito”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)