Il lucano Padula è il nuovo Responsabile di Forza Italia Giovani per il Sud Italia. Auguri di buon lavoro

È Nicola Padula il nuovo Responsabile di Forza Italia Giovani per il Sud Italia.

Ad annunciarlo l‘on. Stefano Begnini, Segretario nazionale del movimento giovanile azzurro.

Una nomina che gratifica l’impegno profuso in Basilicata da Padula, impegnato negli ultimi anni nelle attività di rilancio del partito sul territorio con ottimi risultati, considerata la folta struttura che il giovanile di Forza Italia si è data sul territorio lucano.

Un impegno ulteriore in favore del partito, nei cui ideali il Coordinatore regionale di Basilicata si è sempre riconosciuto, che rende ancora più importante il lavoro di rilancio che il movimento azzurro si è dato nelle ultime settimane.

Afferma Padula:

“Cercherò di adempiere a questo prestigioso incarico con la passione di sempre e con la volontà, mai doma, di fare del Sud non solo un territorio ricolmo di opportunità, ma anche di una realtà centrale nelle attività politiche del partito su scala nazionale.

Lavorerò insieme ai Coordinatori delle regioni del Sud per far sì che il giovanile si strutturi sempre di più nel Mezzogiorno, mettendo al centro dell’agenda politica i valori europeisti, liberali, garantisti e cristiani nei quali il nostro indimenticabile leader Silvio Berlusconi ha sempre creduto e per i quali ci ha indirizzato a lottare sempre, giorno dopo giorno.

In conclusione, vorrei ringraziare sentitamente l’On. Stefano Benigni per la nomina ed il mio predecessore Luigi De Rose per l’ottimo lavoro svolto finora”.