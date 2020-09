Il Sindaco di Potenza, Guarente, omaggia i Carabinieri di Basilicata: “Riconoscenza a quanti dedicano la vita al bene comune”

Oggi, a Matera, in segno di gratitudine per il lavoro svolto con impegno, abnegazione e generosità, l’Upi e Anci di Basilicata hanno consegnato ai comandanti delle Stazioni dell’Arma della Legione Carabinieri una pergamena.

Così il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, intervenuto a margine della manifestazione svoltasi in mattinata nelle sale di Palazzo Malvinni Malvezzi:

“Con il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi, con Anci, Upi e le principali istituzioni civili e militari della Regione, ho ritenuto mio dovere istituzionale, oltre che mosso da sincera gratitudine, rappresentare la Città di Potenza alla cerimonia che ha visto la consegna di attestati di riconoscimento alle 104 stazioni dei carabinieri in Basilicata, per il prezioso e indispensabile lavoro svolto durante l’emergenza Covid.

Purtroppo anche un’occasione così importante per la nostra regione è stata utilizzata da alcuni consiglieri comunali potentini del centrosinistra per dar vita a polemiche pretestuose e inopportune, constatata la mia impossibilità a partecipare alla seduta odierna del Consiglio comunale del capoluogo, assenza per la quale comunque mi scuso.

I carabinieri svolgono un ruolo fondamentale all’interno dei nostri territori e, da centinaia di anni rappresentano un punto di riferimento per quanto riguarda la sicurezza delle nostre comunità.

La mia presenza oggi a Matera vuole essere un segno tangibile di riconoscenza a quanti dedicano la propria vita al servizio del bene comune”.

