“In Basilicata immunità di gregge tra la fine di luglio e l’inizio di agosto”! Ecco i dettagli

Grazie alla campagna vaccinale, in Basilicata “l’immunità di gregge potrebbe essere raggiunta tra la fine di luglio e l’inizio di agosto”.

Lo ha detto il direttore generale del Dipartimento regionale Salute, Ernesto Esposito, intervenendo all’incontro on line «La sanità che cambia nel dopo pandemia», organizzato dalla rivista dell’Eni «Orizzonti – Idee dalla Basilicata».

Esposito ha ricordato che è stato immunizzato il 90 per cento degli over 80 e l’82-83 per cento degli over 70 lucani.

Il dirigente della Regione Basilicata ha evidenziato:

“Tutto ciò, collegato alla vaccinazione delle categorie fragili vuol dire che abbiamo messo al sicuro le categorie più a rischio.

E poi va sottolineato che in Basilicata (che ha circa 550 mila abitanti) è stato già immunizzato un quarto della popolazione”.

Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 6:13, in Basilicata sono state somministrate 305.988 dosi, pari al 94,1 per cento delle 325.025 consegnate.a

