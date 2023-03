Brutta disavventura per un lavoratore lucano.

Ecco quanto segnalato alla Redazione:

“Un uomo è stato aggredito da alcuni cani, in una strada rurale in Scanzano Jonico, mentre si stava recando sul posto di lavoro in bicicletta.

L’uomo ha perso il controllo della bicicletta cadendo sull’asfalto e procurandosi alcune lesioni, tempestivo l’arrivo del 118 e della Polizia Locale, quest’ultima ha rintracciato i proprietari dei cani sanzionandoli”.

