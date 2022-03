La Basilicata piange il Prof. Allegretti: “Artista a tutto tondo, non ha mai smesso di stupirci”. Il ricordo

Così l’Amministrazione Comunale di Brindisi Montagna in una nota:

“La nostra comunità piange oggi la scomparsa di un caro amico; si è spento a Taranto il Prof. Donato Allegretti; lo ricordiamo con le parole dell’intervista di Rocco Larocca in occasione del suo ultimo intervento per l’ennesima iniziativa culturale a cui ha dedicato il suo tempo: ‘Frammenti di Memoria’, il 10 agosto 2019.

‘Artista a tutto tondo, vulcanica personalità, ha dedicato non solo la sua opera pittorica a rievocare e conservare le memorie ‘brindisesi’ imprigionandole con immagini nitide nei suoi quadri, ma ha fatto in questi anni opera di raccolta conservazione e condivisione di pezzi di artigianato locale, suoni, detti , tradizioni, aneddoti; testimonianza ne abbiamo avuto nelle sue pubblicazioni e curatele, traccia è segnata anche attraverso la sua frequentazione dei social media; destinatario qualche tempo fa del premio per i Testimoni della Cultura Popolare e Cercatori di Traccia, riconoscimento internazionale per la valorizzazione di tutte quelle persone, feste, riti, performances e azioni, espressione di quel valore inscindibile che la storia del territorio rappresenta.

Che si tratti di promuovere il lavoro di raccolta effettuato con la costituzione del ‘Museo del giocattolo povero’ di Albano di Lucania o l’opera di divulgazione con la pubblicazione del Libro ‘Tradizioni polari a Brindisi Montagna’, il nostro Donato Allegretti non ha mai smesso di stupirci; la sua opera e i riconoscimenti ottenuti ci hanno onorato come brindisini, ‘brindisesi’ come lui ama(va) dire, e come lucani; come tale vogliamo ringraziarlo per il lustro che (ha) porta(to) alla nostra comunità”.

