La Camera forense ambientale, presieduta dall’avvocata lucana Cinzia Pasquale, continua il suo tour partito da Viggiano e approdato in questi giorni a Genova! I dettagli

Si svolgono nei giorni 4 e 5 maggio a Genova presso l’Albergo dei Poveri in Piazzale Brignole 2 gli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori. Riqualificazione, energia, acqua, rifiuti: nuovi obiettivi della sostenibilità”, organizzati dalla Camera Forense Ambientale in collaborazione con Commissario Unico di Governo alla bonifica delle discariche abusive, Regione Liguria, Comune di Genova, AMIU Genova, Università di Genova, Assoil School e Remtech Expo.

Per sabato 6 maggio è prevista la visita tecnica al Polo impiantistico di Monte Scarpino.

L’iniziativa intende esplorare gli effetti che la transizione ambientale, energetica e digitale hanno sul sistema pubblico e sul sistema pubblico e privato.

Inoltre, saranno analizzate le sfide e le difficoltà della transizione, proponendo soluzioni tecniche, tecnologiche e giuridiche utili al sistema Paese.

La prima giornata di giovedì 4 maggio prevede una sessione mattutina dedicata alla riqualificazione dei territori e una pomeridiana a tema energia.

Per i saluti di apertura del convegno si prevede l’intervento, fra gli altri, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora e dell’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria Giacomo Giampedrone. Seguono quattro tavole rotonde di confronto fra aziende, istituzioni, esperti ed università.

La seconda giornata di venerdì 5 maggio si declina in una sessione mattutina a tema acqua e una pomeridiana sui rifiuti. Per le conclusioni, è previsto, fra gli altri, l’intervento del Viceministro per le infrastrutture e i trasporti Edoardo Rixi.

La moderazione dei lavori è affidata al giornalista Marco Gisotti.

L’Avvocato Cinzia Pasquale, Presidente della Camera Forense Ambientale, è responsabile della Direzione Scientifica dell’iniziativa e dichiara che:

“la sfida che intendiamo proporre a Genova, città impegnata in importanti progetti di sostenibilità ambientale, è quella di ricercare, con le idealità più elevate, nuovi equilibri di adattamento ai cambiamenti climatici, demografici ed economico-sociali.

Abbiamo deciso di affrontare più temi – riqualificazione, energia, acqua e rifiuti – tra loro intimamente connessi, in una visione globalistica e unitaria, per progettare il domani con coraggio, puntando alla sicurezza del paesaggio, alle energie rinnovabili e sostenibili, alla gestione dei rifiuti ed alla gestione integrata del ciclo delle acque.

Gli argomenti saranno trattati con concretezza e spirito innovativo, in un virtuoso dialogo pubblico – privato che coinvolge la scienza e il diritto, la tecnica e la tecnologia, perchè è dall’innovazione e dal concreto trasferimento della stessa in ambiti economici ed amministrativi, dipendono la nostra capacità di competere e quella di garantire ai nostri concittadini una solida cornice di sicurezza e di stabilità economica.”.

I partner delle giornate sono Iren Spa, ReLife, ASP – Emanuele Brignole, Confindustria Cisambiente, Associazione Genova Smart City, Cosme Spa, Fondazione Earth and Water Agenda, Garramone Spa, Ge.am. Spa, il Rastrello, Cooperativa Maris, Re.Vetro Spa, Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare e Zena Green Srl.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)