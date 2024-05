Vietri di Potenza: forte la riconoscenza per il ruolo svolto dalla Croce Rossa. L’iniziativa

In occasione della “Settimana della Croce Rossa”, il sindaco di Vietri di Potenza, avv. Christian Giordano, ha ricevuto questa mattina, presso il Municipio, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Melandro ODV di Vietri di Potenza, ricevendo in dono la bandiera della CRI.

La stessa, insieme ai volontari, è stata esposta sulla balconata principale del Municipio.

Il Comune di Vietri ha così aderito all’iniziativa, anche come segno tangibile di riconoscenza per il ruolo svolto dalla Croce Rossa Italiana al servizio della collettività in continua collaborazione e sussidiarietà con le istituzioni.

Ecco le foto.