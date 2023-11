La PM Gruppo Macchia Potenza pronta a fare punti tra le mura amiche della Caizzo anche se non sarà facile. In bocca al lupo!

Altro impegno interno per la PM Gruppo Macchia Potenza che sabato 18 novembre ospita alla Palestra Caizzo di Potenza la Zest Terlizzi.

La formazione potentina nel frattempo si è rinforzata in attacco con l’arrivo dell’esperta opposta Valeria Restaino, classe 1990.

Nuove possibili soluzioni per coach Stefano Zangheri che potrà contare su una bocca da fuoco in più nel suo roster.

Il tecnico rossoblù ha sottolineato:

“Ci siamo allenati bene in settimana come sempre l’impegno e l’attenzione sono massimi, dobbiamo solo gestire il capitano ma per il resto abbiamo recuperato tutte le ragazze che avevano anche qualche fastidio“.

La PM Gruppo Macchia vuole continuare a fare punti tra le mura amiche della Caizzo anche se non sarà facile.

Prosegue Zanfheri:

“Giochiamo in casa dove nelle ultime partite simo riusciti a fare punti, dobbiamo continuare così; Terlizzi è un’ottima squadra, quarta in classifica e che non sbaglia poco, è una formazione non appariscente ma allenata bene.

Dobbiamo proseguire sulla nostra strada sistemando alcune cose tecniche e tattiche e cercare di abbassare il numero degli errori.

Entreremo in campo determinate per cercare di fare del nostro meglio e dare tutto quello che abbiamo“.

Appuntamento alla Palestra Caizzo alle 18, direzione di gara affidata ai signori Zaccagnino e Villano.