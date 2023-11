Lauria: il Palazzo comunale si illumina di viola per l’intera settimana. L’iniziativa

Oggi, 17 novembre, si celebra nel mondo il World Prematurity Day -Giornata mondiale della prematurità- manifestazione che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità.

In Italia nascono ogni anno oltre 24.000 prematuri (il 6,3 % del totale), cioè bambini che vengono al mondo prima della 37a settimana di età gestazionale.

Di questi il 75,3 % è rappresentato da parti pre-termine dalla 34a alla 36a settimana gestazionale. (Fonte: Rapporto CeDAP 2022).

Per l’occasione il Palazzo comunale di Lauria è stato illuminato di viola non solo per la giornata, ma per l’intera settimana come da proposta accolta dall’Ente su richiesta dei promotori.