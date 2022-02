La squadra di Basilicata in Azione è finalmente al completo: ecco tutti i membri della Segreteria

La squadra di Basilicata in Azione è finalmente al completo.

La Segreteria Regionale, costituita da otto membri, presenta un organico compatto e ricco di competenza.

Al fianco del neo eletto segretario Donato Pessolano, sono stati scelti due politici di grande esperienza ai quali è affidata la carica di vice segretario, Francesco Mollica e Vito Antonio di Trani.

La lista continua con tre professioniste: Antonella Viceconti, con delega agli Enti Locali, Pari Opportunità, Inclusione, Politiche Sociali e Rapporti con Terzo Settore; Antonietta Malvasi che si occuperà di Cultura, Scuola, Istruzione e Università; Concetta Giambrocono ricoprirà l’incarico di responsabile della Tesoreria.

Le Aree Tematiche, in particolare Sanità, Sviluppo Economico, Lavoro e Energia, sono state affidate a Luciano Romeo, Antonio Mastroianni si occuperà dell’Organizzazione e della Comunicazione mentre Pierpaolo Albano si dedicherà ai temi legati alla Disabilità, Associazionismo, Politiche Sociali, Giovani e Turismo.

Afferma Pessolano:

“Sono molto fiero della nostra squadra, un team di persone attive, propositive e competenti al servizio dei lucani. Ogni membro della Segreteria è stato scelto per le sue inclinazioni e capacità, sono infatti tante le nuove motivazioni per sfidare l’immobilismo di chi ci governa. Il mondo Azione cresce tanto anche in Basilicata, in due anni abbiamo centinaia di iscritti e siamo presenti in tanti centri della Regione, dal canto nostro siamo pronti a rispondere alle domande dei lucani con concretezza e progetti reali, non con slogan che purtroppo lasciano e hanno lasciato il tempo che trovano.

Sono tante le richieste fatte alla politica, ma nessuna risposta da parte dei governatori attuali che farebbero meglio a fare ammenda e lasciare il proprio posto a chi vuol provare davvero a smuovere la situazione della nostra Regione, terra ricca di bellezza, risorse e umanità. I lucani meritano altro”.

