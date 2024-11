L’Academy Potenza riceve la Matteotti Corato per ritrovare i due punti: ”Abbiamo lavorato bene in settimana”

Sesta giornata di campionato nella C interregionale, con l’Academy attesa dall’impegno casalingo con la Nuova Matteotti Corato.

Imperativo interrompere la striscia negativa in casa rossoblù e riprendere il discorso con i due punti che mancano dalla gara interna con Fasano.

A dispetto della battuta d’arresto di domenica scorsa sul difficile parquet di Castellaneta, i potentini hanno mostrato chiari segnali di ripresa, riuscendo a mettere in più di una circostanza in difficoltà i quotati avversari e potendo, in attesa del rientro di Acuña, anche contare sul completo recupero di Nicolò Doglio.

Domenica Michelangelo Laquintana e compagni si troveranno di fronte una compagine giovane, costruita sull’esperienza di tre elementi, lo straniero Obiekwe (17.5 punti per gara) ed i lunghi Gaye e l’ex Cicivè (12 presenze ed 11.5 punti di media nella C Silver 2021/22 a Potenza), a fare da chiocce ad un gruppo per il resto costituito da ragazzi nell’orbita dei vent’anni, tra i quali spicca l’ex Sarno Spina Diana (10.8 punti di media, con un high di 25 nella vittoria a Barletta).

Dopo il turno di riposo nella giornata inaugurale, la Matteotti ha vinto comodamente a Barletta (51-73), mentre ha subìto tre successive battute d’arresto, in casa con Mesagne (58-72) e Lecce (63-69), intervallate dalla combattiva partita giocata a Monteroni (77-71), motivo per cui una delle due contendenti riuscirà in ogni caso ad interrompere la sua striscia negativa di tre sconfitte.

Tra gli ex della sfida, oltre al già citato Cicivè, ci sarà anche Michelangelo Laquintana, che ha presentato così il prossimo impegno:

”Vogliamo fortemente mettere fine a questo momento, sappiamo di affrontare una squadra forte, ma che allo stesso tempo abbiamo lavorato bene per tutta la settimana e di non aver ancora dimostrato appieno il nostro valore”, ha analizzato il regista che vinse con i coratini il campionato di D 2018-19 prima di chiudere anzitempo, al terzo posto, il successivo torneo di C Silver interrotto causa emergenza Covid.

Palla a due alle ore 18.00 al PalaPergola con ingresso libero, arbitreranno l’incontro i signori Vito Franco di Bitritto e Giovanni Russo di Mola di Bari.