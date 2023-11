Lagonegro in ricordo del grande chitarrista e musicologo Gilardino a oltre un anno dalla sua scomparsa. L’iniziativa in suo onore

Sabato 25 novembre, nella Sala congressi dell’hotel San Nicola a Lagonegro (PZ), si terrà il Convegno “Il lascito culturale di Angelo Gilardino, Amico della musica del Lagonegrese” dedicato alla figura del grande chitarrista, musicologo e compositore italiano a oltre un anno dalla sua scomparsa.

Il Convegno gode del patrocinio della Regione Basilicata, del Comune di Lagonegro e di RAI Basilicata, la cui concessione intende esprimere il sostegno di Rai Basilicata e conferire un riconoscimento per il valore culturale e divulgativo della manifestazione.

Due sono le sessioni di lavoro in programma, una antimeridiana e una pomeridiana.

Nella mattinata, dopo i saluti istituzionali di Pietro Cantisani, Presidente Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, del Sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella, di Luigi Attademo, Coordinatore scientifico del Concorso Internazionale di chitarra Premio Angelo Gilardino e di Roberto Santarsiere, dirigente Istituto d’Istruzione Superiore “De Sarlo – De Lorenzo”, si alterneranno gli interventi di:

Pino Racioppi, Direttore artistico e fondatore del Festival Internazionale della chitarra di Lagonegro,

di Antonio Brigante, Co-fondatore Festival Internazionale della chitarra di Lagonegro,

di Marco De Santi, fondatore Associazione Culturale Musicale Angelo Gilardino di Vercelli,

di Piera Dadomo, Allieva di Angelo Gilardino e vincitrice concorso Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro del 1990,

di Angela Masi, figlia del pittore Mauro Masi amico di Angelo Gilardino,

di Francesco Costanza, giá sindaco di Lagonegro,

degli Studenti dell’Istituto Istituto d’Istruzione Superiore “De Sarlo- De Lorenzo”.

Modera Elisa Forte, giornalista de La Stampa e Founder Stati Generali Della Scuola.

Nella seconda sessione, dal tema “Angelo Gilardino: l’uomo, il compositore e il didatta”, ci saranno gli interventi:

alle 15 di Luigi Attademo, concertista e didatta, sul tema “Ascoltare un suono”,

alle 15.30 di Kevin Swierkosz-Lenart, chitarrista e compositore, che parlerà di “Gilardino, un compositore concentrico” e quindi di Gianni Nuti,

alle 16, sul tema “Storia di un magistero tragico”.

Sottolinea Luigi Attademo:

“Riuscire a celebrare la figura di Angelo Gilardino a Lagonegro è quanto di meglio si possa fare per rendere omaggio alla sua figura di uomo, artista e didatta.

Mi sono formato fin dai primi anni nella scuola chitarristica di Lagonegro e devo al mio primo insegnate, Pino Racioppi, e all’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese il mio incontro musicale e umano con Angelo Gilardino, sviluppato dalla metà degli anni Ottanta proprio a Lagonegro, durante i corsi che hanno nutrito un’intera generazioni di chitarristi italiani.

Si tratta della prima manifestazione dedicata a Gilardino di tale importanza, ospitando interventi significativi di personalità del mondo della musica (compositori, allievi, interpreti ecc.) che hanno avuto una relazione stretta con l’evoluzione dell’opera e dell’attività del Maestro negli ultimi decenni”.

Alle 16.45 è prevista una tavola rotonda.

Interverranno:

Dusan Bogdanovic, chitarrista e compositore, sul tema “Scoprendo Angelo Gilardino: un dialogo fra due compositori”;

alle 17 Duilio Meucci, concertista didatta e filmaker sul tema “Il messaggio dell’imperatore la lezione di Angelo Gilardino”;

alle 17.15 Diana Castelnuovo-Tedesco, Curatrice del catalogo delle opere di Mario Castelnuovo- Tedesco, su , “Gilardino e Castelnuovo-Tedesco”;

alle 17.30 Carlos Andrés Segovia, filosofo e scrittore, già direttore della Fondazione Andrés Segovia, sul tema “Sulla distanza, la Prossimità e l’Arte dello studio: in omaggio ad Angelo Gilardino”.

Conclude i lavori David Leisner, chitarrista, compositore e insegnante alla Manhattan School of Music, USA, “Un saluto ad Angelo”.

Commenta Carlos Segovia:

“Sono molto lieto di partecipare al simposio in omaggio al Maestro Angelo Gilardino in programma il 25 novembre a Lagonegro, per l’ammirazione e la gratitudine che professo per il suo straordinario e instancabile lavoro intellettuale, musicologica ed editoriale”.

Nel corso della giornata ci saranno due appuntamenti culturali di rilievo: una breve anteprima del docufilm di Marco Tullio Giordana e Manuele Cecconello “A volo d’Angelo” e la proiezione di immagini storiche del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro dalle TECHE RAI.

Alle 18.30 a Palazzo Corrado ci sarà un Concerto per chitarra e voce, con Greta Fisher, voce, e Giovanni Martinelli, chitarra: in programma musiche di Carlo Mosso, Dusan Bogdanovic, Angelo Gilardino ,Edoardo Dadone, Kevin Swierkosz-Lenart.

Saranno resi noti nel corso del Convegno i finalisti del Concorso Internazionale di Chitarra Classica «Premio Angelo Gilardino» destinato a chitarristi e chitarriste di ogni nazionalità, nati dal 1° gennaio 1990 ed organizzato dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese.

Gli stessi si sfideranno nella finale del Concorso prevista a Lagonegro il 17 dicembre.

Il concorso di Lagonegro, che ha visto partecipare in passato musicisti di fama nazionale e internazionale, torna quest’anno e viene intitolato al grande chitarrista-compositore, già direttore artistico della Fondazione Andrés Segovia.

Di seguito la locandina con i dettagli.