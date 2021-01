Lauria: altro giorno senza acqua potabile e scuole ancora chiuse! Ecco le parole del sindaco

Il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia, rende noti alla cittadinanza gli sviluppi sul “ripristino dell’acqua potabile” nel territorio di competenza.

Ecco quanto scrive:

“Nella tarda mattinata di oggi sono stati eseguiti nuovamente i prelievi necessari a verificare la qualità dell’acqua proveniente dalla sorgente Caffaro, ed oggetto di intorbidimento lo scorso Lunedì.

A valle di un primo check avvenuto in loco che, a differenza di ieri, ha dato gli esiti sperati, i campioni prelevati sono stati inviati a Potenza per il controllo di laboratorio.

Dopo aver sollecitato il direttore dell’Acquedotto Lucano sulla tempistica, considerato il pesante disagio che la comunità sta subendo a 360 gradi, mi è stato comunicato con apposita nota, a firma del direttore vigilanza igienica, che gli esiti non saranno disponibili prima della mattinata di domani 28 Gennaio.

Pertanto resta in vigore l’ordinanza relativa al divieto di utilizzo delle acque per uso potabile-alimentare nei rioni del centro, e sarà prorogata per la giornata di domani la chiusura dell’Asilo Nido comunale e la sospensione delle attività didattiche presso:

le scuole dell’Infanzia via XXV Aprile e Via Caduti VII Settembre’43,

Primarie G. Marconi e C.Brancati,

Secondarie di I°grado Giovanni XXIII e D.Lentini.

Ho evidenziato sin da subito al Direttore, capendo il disagio e gli sforzi che tutti stanno facendo ai vari livelli, che qualora l’emergenza dovesse protrarsi, ci auguriamo di no, vanno poste in essere azioni straordinarie che consentano di riprendere il regolare svolgimento di tutte le attività, a partire dalla scuola già pesantemente impattata dal Covid.

Restano attivi i due punti di distribuzione sostitutivi“.

Ecco la comunicazione ricevuta dal Sindaco di Lauria (PZ) da parte di Acquedotto Lucano.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)