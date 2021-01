Potenza, gravi danni in provincia per il maltempo e niente acqua in questo comune! Le foto

Fa sapere il sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia, di vari problemi sopraggiunti a causa delle incessanti piogge delle giornate appena trascorse tra cui un grande smottamento stradale che ha interessato il collegamento Rosa Mulino-Seta-Lauria e un danno sul serbatoio Taverna:

“Dopo la giornata di ieri siamo all’opera con l’ufficio tecnico per fare una conta dei danni ed intervenire ove necessario con ulteriori provvedimenti.

Oltre al PalaAlberti, sul quale si sta intervenendo con i Vigili del Fuoco, stiamo attenzionando il quartiere Muraccione, Olivella, la strada rosa mulino, il fiume Sinni in prossimità di Cogliandrino, per il quale è necessario dragare quanto prima, e altre criticità generate dal maltempo.

Stamane ho contattato nuovamente la regione ribadendo la necessità di un sopralluogo immediato.

Vista la fragilità del territorio sono necessari interventi di urgenza non più differibili e che non possono attendere iter burocratici tali da far arrivare gli interventi quando ormai è troppo tardi.

Abbiamo bisogno di interventi immediati che preservino la tenuta dell’intero territorio.

Inoltre, in via precauzionale, sto per emettere ordinanza volta a vietare l’utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare nel centro urbano a causa di danni generati dal maltempo sul serbatoio Taverna.

La stessa avrà validità fino al ripristino delle condizioni di normalità che Acquedotto lucano ci ha garantito avverrà quanto prima”.

Acquedetto lucano pubblica una nota a questo proposito:

“Gli avversi ed intensi eventi meteorologici occorsi durante la giornata di ieri, in particolare nella zona del Pollino-Lagonegrese, hanno causato l’intorbidimento delle acque provenienti dalla sorgente del Caffaro in agro di Lauria (PZ).

I serbatoi interessati dal fenomeno sono:

Taverna,

Olivella,

San Giovanni,

le relative reti di distribuzione di Lauria (PZ),

dell’intero rione Superiore e parte di quello Inferiore limitatamente alle Vie Cardinal Brancato, Ammiraglio Ruggero e Cairoli e annesse traverse limitrofe.

Nelle predette zone è stato, pertanto, necessario sospendere l’erogazione idrica non essendo più garantita la potabilità dell’acqua erogata.

I tecnici di Acquedotto Lucano hanno prontamente attivato le procedure operative previste in questi casi e nelle prossime ore si provvederà al lavaggio dei serbatoi interessati con le relative reti di distribuzione.

Il ripristino dell’erogazione idrica potrà essere assicurato solo dopo tali interventi.

Acquedotto Lucano per contenere al massimo il disagio all’utenza interessata, ha attivato il servizio sostitutivo mediante autobotti e sacchetti di acqua, di concerto con le amministrazioni locali.

I violenti nubifragi hanno determinato, inoltre, considerevoli danni anche ad altre opere gestite da Acquedotto Lucano, in particolare presso gli impianti di depurazione siti nelle immediate vicinanze dei corsi d’acqua.

Nello specifico, l’ingrossamento del fiume Sinni nei pressi del depuratore consortile di Monte Cotugno a Senise (PZ), ha determinato l’erosione delle opere di contenimento e della recinzione, compromettendo la stabilità di alcune stazioni di trattamento.

Analogamente, l’esondazione del torrente Cogliandrino, sempre a Lauria (PZ), ha provocato il fermo dell’omonimo impianto di depurazione a causa dell’allagamento dell’intera area interna dello stesso.

Sono in corso verifiche tecniche su tali strutture per la stima dei danni oltre alle interlocuzioni con gli enti preposti alla loro messa in sicurezza”.

Ecco alcune foto di quanto accaduto.

