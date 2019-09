Maratea, casa di cura in situazioni critiche! Il Sindaco…

Il capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro, ha fatto visitaalla casa di cura “Maria Consolatrice” di Maratea, per ascoltare le istanze della struttura e incontrare, tra gli altri, il commissario della struttura, il dott. Francolando Marano.

Queste le parole con cui l’esponente politico ha siglato l’incontro:

“Ho accolto col piacere l’invito del Sindaco di Maratea, Daniele Stoppeli, a far visita alla struttura per capire le criticità che essa attraversa per poi potermi fare latore in Consiglio delle istanze che interessano un’intera comunità locale che usufruisce del prezioso sevizio.

La casa di cura ‘Maria Consolatrice’ è infatti sovvenzionata dalla Regione Basilicata attraverso l’accreditamento con l’Azienda sanitaria di Potenza (Asp)”.