Maratea: “I turisti trovano bagni pubblici chiusi, borgo Cristo pieno di erbacce e strade dissestate”! La denuncia

Purtroppo giungono lamentele per lo stato in cui versa Maratea.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un turista giunto proprio a Maratea in occasione delle festività appena trascorse:

“Siamo a Pasqua.

Maratea vive l’abbandono totale: erbacce ovunque, strade dissestate, sentieri che non permettono di fare trekking data la mancanza di manutenzione ordinaria.

Poi vado al Centro storico: vicoli sporchi, marciapiedi pericolosi, bagni pubblici chiusi.

Salgo al Cristo: 5 euro l’ora per parcheggiare, rinuncio.

Salgo per il vecchio borgo e mi ritrovo con l’erba alta: i sentieri, ripristinati della vecchia amministrazione, non sono percorribili.

Con difficoltà arrivo al Cristo.

I bagni pubblici chiusi: un persona con disabilità oggi ha avuto difficoltà per andare in bagno; non c’è stato nulla da fare, ha dovuto rinunciare.

5 euro all’ora, 1 euro per la navetta, bagni pubblici chiusi, borgo Cristo pieno di erbacce.

La cosa più brutta è vedere il disabile in difficoltà.

Le foto che ho scattato testimoniano la triste verità, sicuramente sono molto diverse da quelle presentate alla Bit di Milano.

I turisti che arrivano trovano questi disagi, non ci sono i servizi.

Siete sicuri a Milano di aver detto la verità?“.

Ecco alcune foto scattate dal turista.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)