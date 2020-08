Maratea, incendio minaccia l’abitato: ecco gli ultimi aggiornamenti

Un grosso incendio è divampato nelle scorse ore a Maratea, minacciando l’abitato.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con personale dei distaccamenti di Lauria, Terranova del Pollino, San Chirico Raparo e della sede Centrale, giunti in località Cersuta di Maratea (PZ), oltre ad intervenire per tutta la notte, hanno predisposto l’intervento aereo con il coinvolgimento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), in modo da inoltrare la richiesta alle prime ore dell’alba.

L’incendio è stato finalmente contenuto.

Sono andati in fumo una quarantina di ettari e ci sono voluti circa 80 lanci da parte del canadair.a

