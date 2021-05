Matrimoni: “Basta incertezze, il Ministero della Salute emani l’ordinanza”! Ecco cosa sta succedendo

“Basta incertezze, il Ministero della Salute emani l’ordinanza”.

È quanto chiede Federmep, Feder Matrimoni ed Eventi Privati associazione nazionale di categoria che rappresenta tutti i professionisti e le aziende del settore:

“Sono passati già alcuni giorni dalla valutazione da parte del CTS delle linee guida per i matrimoni e le altre feste consentite, ma ancora il Ministero della Salute non ha emanato l’ordinanza necessaria a renderle applicative.

Un ritardo che sta mettendo in difficoltà centinaia di migliaia di persone: gli operatori economici, gli sposi, le famiglie.

I ricevimenti necessitano di tempi di programmazione non brevi: non è ammissibile che si continui a non decidere.

Il risultato è che i professionisti responsabili stanno alla finestra in attesa di norme certe e complete, mentre in tutta Italia si stanno tenendo feste ‘clandestine’.

Mai come oggi rivolgiamo un appello al governo: FATE PRESTO varando il protocollo e anticipando la ripresa degli eventi dal 4 giugno.

E soprattutto FATE BENE, non introducendo norme assurde che stanno già comportando nuovi rinvii”.

I dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)