Melfi FCA: un incontro per “rilanciare l’intera area industriale di San Nicola”. Queste le parole…

Si terrà domani, Martedì 2 Luglio, alle ore 14:30, presso la FCA di Melfi, un incontro con l’esecutivo di stabilimento, per monitorare l’andamento del contratto di solidarietà così come stabilito in fase di accordo.

Spiega la Uilm Basilicata in una nota:

“Tale incontro sarà anche l’occasione per conoscere lo stato di avanzamento relativo all’avviamento dei nuovi modelli: la Jeep Renegade Phev e l’attesa Jeep Compass.

Auspichiamo che dal suddetto incontro possano giungere notizie positive al fine di rendere concreto il piano industriale presentato dall’AD Manley e ciò significherebbe che l’azione quotidiana del sindacato e soprattutto della professionalità e dei sacrifici dei lavoratori di San Nicola di Melfi possano essere riconosciute, così da rilanciare l’intera area industriale di San Nicola di Melfi”.