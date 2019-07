Potenza, Direttore amministrativo del San Carlo “assunto attingendo all’elenco della Regione Calabria”. A dirlo…

Il 27 Giugno, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, Dott. Massimo Barresi, ha nominato come Direttore Amministrativo, l’Avvocato Maria Acquaviva.

A seguito del conferimento dell’incarico il consigliere regionale e capogruppo Comunità democratiche, Roberto Cifarelli rende noto che:

“Ho rivolto una specifica interrogazione all’assessore alla Sanità, Rocco Leone, a seguito della nomina da parte del direttore generale dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza del nuovo direttore amministrativo, l’avvocato Maria Acquaviva, assunto attingendo all’elenco degli idonei della Regione Calabria.

Chiedo a Leone, per quale motivo la Giunta regionale non ha ancora provveduto ad approvare l’elenco degli idonei direttori sanitari amministrativi per la Regione Basilicata, atteso che la commissione di esperti ha terminato i propri lavori in data 11/03/2019 e se risponde al vero la volontà da parte dell’attuale Giunta regionale di riaprire i termini di partecipazione di tale avviso.

Gli attuali direttori sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie e ospedaliere lucane sono tutti in scadenza, in quanto in proroga per non oltre sei mesi dalla data di nomina dei rispettivi direttori generali.

In assenza di idonee graduatorie lucane i direttori generali, così come ha già fatto quello del San Carlo, sono autorizzati ad attingere a qualsiasi graduatoria di altre regioni, mortificando le aspettative di coloro (lucani) che hanno partecipato all’avviso pubblicato sul BUR del 16/08/2018, senza dover giustificare in alcun modo la propria scelta.

Insomma, questo è un modo per poter nominare amici degli amici senza dover dar conto.

È questo il ‘governo del cambiamento’?

È così che Bardi e Leone vogliono cambiare la sanità?”.