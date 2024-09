Meteo Potenza: in arrivo un calo delle temperature! Ecco le previsioni aggiornate

Una circolazione depressionaria apporterà tempo a tratti instabile con piogge e rovesci sparsi o locali temporali specie sulla Basilicata.

A seguire, miglioramento del tempo con ampi spazi soleggiati tra lunedì e martedì.

Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 29 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 10°C.

Lunedì 30 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani.