Muro Lucano: oltre 2 milioni di euro per rifare queste strade comunali! L’annuncio

Il Comune di Muro Lucano ha ottenuto € 2.236.000,00 di fondi regionali per la sistemazione, il rifacimento opere d’arte e pavimentazione in asfalto delle strade comunali Pascone – Piani Pagani – Ponte Giacoia – Vallone Torbido che si vanno ad aggiungere ai € 640.486,20 di opere già in cantiere sulle strade Vallone Torbido e Serra del Vento che vedranno la conclusione dei lavori nelle prossime settimane.

Così il Sindaco, Giovanni Setaro:

“Come promesso, andremo a valorizzare un’intera area che diventerà sempre più strategica per la nostra città e ricca di servizi, ancor di più in vista della realizzazione del nodo di interscambio gomma-ferro che si sta realizzando sulla stazione di Bella Muro, insieme all’apertura della strada Nerico-Muro Lucano, aperta già nel 2019 grazie ad una serie di interventi della mia amministrazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla quale avremo presto nuovi aggiornamenti.

Abbiamo in programma molti altri interventi relativi alla sistemazione di strade e messa in sicurezza del territorio per le diverse aree della nostra città.

Ringrazio la Giunta Regionale per la grande attenzione avuta nei confronti della mia amministrazione e dell’intera comunità murese.

La linea tracciata anni fa, continua a trasformarsi in fatti concreti”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)