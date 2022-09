Nel centro storico di Potenza in mostra le Torce olimpiche! Ecco i dettagli

Tutto pronto a Potenza per la conferenza stampa in cui sarà presentata la mostra nella quale saranno esposte 22 torce olimpiche: da quella dei giochi del 1936 a Berlino agli ultimi svolti a Tokyo

Chiunque voglia ammirarle potrà far visita, dal 18 al 23 settembre 2022, alle stanze del Palazzo della Cultura, in via Cesare Battisti n.22, nel centro storico di Potenza.

A presenziare l’evento:

il Sindaco di Potenza Mario Guarente;

l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi;

il presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio.

Durante l’incontro con i giornalisti, sia il dirigente del Coni, sia il Sindaco e l’assessore Blasi, consegneranno alcuni riconoscimenti alla schermitrice potentina Francesca Palumbo, reduce dai successi mondiali e continentali.

Così il Sindaco:

“Non possiamo che ringraziare Francesca Palumbo per le prestazioni d’eccellenza che le hanno consentito di attestarsi ai vertici della scherma nazionale e internazionale.

E’ doveroso manifestarle la riconoscenza della comunità potentina che non può che essere orgogliosa dei risultati ottenuti dalla nostra giovane concittadina”.

Secondo l’assessore Blasi:

“Francesca Palumbo ha meritato gli straordinari traguardi raggiunti attraverso un percorso fatto di grande lavoro, assoluta costanza e continui sacrifici in uno sport capace di esaltare i talenti del suo calibro, ancor più se supportati da disciplina e rigorosi allenamenti.

Anche per questo ci è parso giusto che fosse lei a inaugurare la mostra delle fiaccole olimpiche, esprimendole l’auspicio che, dopo i trionfi europei e mondiali, presto possano arrivare anche quelli olimpici, su un palcoscenico che ha dimostrato ampiamente di meritare”.

Domenica 18 settembre 2022, nel Palazzo della Cultura, alle ore 11:30, sono previste:

la conferenza stampa;

la premiazione di Francesca Palumbo;

la contestuale inaugurazione della mostra.

