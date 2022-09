Basilicata, ancora un terribile incidente: grave un motociclista!

Terribile incidente sulla 106 Jonica, all’altezza dello svincolo per Terzo Cavone, frazione di Scanzano.

Dalle prime informazioni, pare che a causare il sinistro sia stato un camion che, lungo il tragitto, ha perso il carico di legname che portava con sé.

Ad avere la peggio un motociclista coinvolto, suo malgrado, in un tamponamento con un’auto che ha cercato in tutti i modi di evitare l’impatto con il materiale riversatosi sull’asfalto.

Immediato l’intervento di vigili del fuoco, polizia e sanitari del 118 che in eliambulanza hanno provveduto a trasportare il giovane in ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)