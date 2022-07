Nuova opprimente ondata di caldo africano in arrivo: ma che temperature ci aspettano su Potenza? Ecco le ultime previsioni

Le temperature miti ci terranno compagnia solo fino a metà settimana, quando saranno soppiantate dall’opprimente anticiclone africano, che per almeno i dieci giorni successivi investirà tutta l’Italia, Basilicata compresa, da quella che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell’Estate 2022.

Che tempo ci aspetta, quindi, per i prossimi giorni su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 11 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 15°C.

Martedì 12 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

