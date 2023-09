Partirà da Picerno la mostra itinerante per il 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana! L’iniziativa

Il Consiglio regionale della Basilicata, in occasione della ricorrenza del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, e con l’obiettivo di rafforzare i principi cui si ispira, ha promosso, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, un’iniziativa di cittadinanza attiva che si articola nell’esposizione di una mostra presso gli Istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta e in un laboratorio quale strumento ludico-didattico di apprendimento dei principi base della Carta Costituzionale.

Il primo appuntamento è per mercoledì 20 settembre a Picerno, presso l’Istituto comprensivo statale.

L’inaugurazione della mostra itinerante è in programma, alle ore 10:00, nell’auditorium della scuola “Giustino Fortunato” in via Aldo Moro, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

Tre i giorni di permanenza presso la scuola.

La mostra si compone di 15 pannelli autoportanti, illustrati dal fumettista lucano Giuseppe Palumbo, che da un lato riportano il testo della Costituzione e dall’altro quello dello Statuto della Regione Basilicata.

Ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala:

“I percorsi di cittadinanza attiva che il Consiglio Regionale promuove hanno come orizzonte quello di avvicinare le giovani generazioni ai temi dei diritti e dei doveri, della partecipazione, della democrazia, della cittadinanza e del lavoro.

L’obiettivo è quello di far sviluppare in loro il pensiero critico, in modo da essere cittadini consapevoli del futuro”.

La mostra itinerante sarà allestita in dieci istituti scolastici della regione.

Dopo Picerno, dal 26 al 28 settembre, sarà ospitata presso l’Istituto comprensivo “Luigi la Vista” di Potenza.

Gli altri appuntamenti, previsti per il mese di ottobre e novembre, si terranno presso:

il “Minozzi-Festa” di Matera,

il “G. Peano” di Marsico Nuovo,

presso l’Istituto comprensivo “Castronuovo” di Sant’Arcangelo,

l’Istituto “R. Montano” di Stigliano (sede di Accettura).

La mostra itinerante farà tappa anche presso:

l’Istituto comprensivo “Francesco D’Onofrio” a Ferrandina,

al “Torraca Bonaventura” nel capoluogo di regione,

al “Giovanni XXIII” di Barile (sede di Ripacandida),

a Policoro, presso l’Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II”.

