Podio per il già campione lucano Giuseppe Casolino a questo campionato nazionale! Congratulazioni

Si è svolto in località Pretorio a Chieti il campionato italiano di tiro di campagna sui 200mt organizzato dalla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia.

Sugli 84 partecipanti provenienti da: Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, Giuseppe Casolino di Atella, già campione nazionale nella stessa disciplina nel 2016, ha conquistato il secondo posto totalizzando 186 punti nella categoria seniores.

La pattuglia vulturina composta oltre che da Casolino, da Donato Sarli e Antonio Cataldo ha portato a casa il 4° posto nella categoria veterani per Sarli con un punteggio di 184 e il decimo posto per Cataldo con un punteggio di 179 nella categoria seniores.

La competizione, particolarmente difficile per via della distanza dal bersaglio, prevede l’utilizzo della carabina a canna rigata con ottica e tiro in appoggio.

La gara consiste nel centrare le quattro sagome di camoscio avendo a disposizione cinque tiri per ogni sagoma.

Un’altra medaglia, dunque va ad accrescere il palmares di Casolino, già campione nazionale in diverse specialità, l’ultima in ordine di tempo la medaglia d’oro sui 330mt conquistata a Giffoni Vallepiana.

Il prossimo appuntamento con i campioni del Vulture del tiro di campagna è il 23 e 24 settembre a Giffoni per difendere il titolo sui 300mt.

Complimenti, quindi, a Giuseppe Casolino, Donato Sarli e Antonio Cataldo, per i successi ottenuti e per portare alto il nome della Basilicata. a

