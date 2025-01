Potenza: brutto incidente per un giocatore durante una partita di calcio in provincia. Ambulanza sul posto

Ieri gara del Campionato dilettanti lucano, seconda categoria, tra l’All Stars Trecchina e il Castrum Viggianello.

Durante la partita un giocatore del Trecchina ha avuto la peggio a causa di uno scontro durante il gioco.

È intervenuta l’ambulanza del 118 che ha proceduto a trasportarlo in ospedale in codice rosso.

Scrive l’ASD Castrum Viggianello:

“Un sentito in bocca al lupo al calciatore avversario Fofana Lamine che ha subito un colpo in testa ed è stato affidato alle immediate cure sanitarie”.

Ci uniamo all’augurio di pronta guarigione della squadra Castrum Viggianello.