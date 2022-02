Potenza, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: ecco i dettagli

In arrivo buoni spesa per le famiglie in difficoltà: ecco la nota dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Potenza, Fernando Picerno.

Fa sapere l’assessore Picerno:

“Il Comune di Potenza ha avviato una ulteriore e nuova fase di distribuzione dei buoni spesa, quale misura per sostenere i nuclei familiari che versano in stato di bisogno in conseguenza degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Il buono spesa è il titolo che consente l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, spendibile negli esercizi commerciali con sede nel Comune di Potenza, inseriti nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa.

In relazione allo stanziamento disponibile per la misura in argomento rispetto al numero delle istanze pervenute possono beneficiare del contributo i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica che non risultano essere già assegnatari di sostegno pubblico.

La priorità è non lasciare indietro nessuno, pertanto l’intervento previsto dall’art. 2 del DL 23 Novembre 2020 n.154, vede i cittadini più fragili al centro delle nostre politiche sociali.

L’erogazione dei contributi di sostegno e assistenza è un segnale concreto di vicinanza alle famiglie in difficoltà socio-economiche“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)