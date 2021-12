Si è appena concluso al Viviani il match Potenza Calcio-Città di Campobasso, valido per la 19esima giornata del girone C di Serie C.

Primo tempo chiuso sopra di un gol, grazie a Candellori.

Reti inviolate nel secondo e partita finita con un risultato di 0-1.

Forza Potenza, non mollare.

Di seguito la classifica.

