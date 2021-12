Coronavirus Italia, 24.259 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 24.259 i casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 28.064 di ieri e i 19.215 di domenica scorsa.

Con 566.300 tamponi (ieri 697.740) il tasso di positività sale al 4,3% (+0,3%).

I decessi sono 97 (ieri 123), per un totale di 135.641 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 13 in più (ieri +30) con 78 ingressi del giorno, e salgono a 966, mentre i ricoveri ordinari sono 150 in più (ieri +56), 7.726 in totale.a

