A Potenza la gara valida per il 29° turno del Girone C di Serie C tra Potenza Calcio e Paganese è stata rinviata a data da destinarsi a causa della copiosa nevicata che si è abbattuta sul capoluogo lucano e del perdurare delle avverse condizioni climatiche.

E’ stato l’arbitro Longo di Paola (Cosenza) a decidere il rinvio dopo un sopralluogo effettuato sul campo.

