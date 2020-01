Potenza, Campionato Regionale Basilicata Nuoto Paralimpico: al via la prima tappa

Nella giornata di Domenica 19 Gennaio 2020, presso la piscina comunale di Parco Montereale a Potenza ha preso il via la prima tappa del Camp. Reg. in oggetto che grazie alla ospitalità della FIN di Basilicata ha visto competere una decina di atleti paralimpici con varie disabilità scendere in vasca e competere, al fianco degli atleti normodotati, per un risultato non solo di carattere agonistico ma anche per una propria autostima personale.

Gli atleti della Federazione Nuoto Paralimpico sono giunti nella piscina comunale da varie destinazione del territorio lucano e regolarmente affiliati con le loro rispettive associazioni (ASD Eurisko – Rivello -, ASD Dimensione Donna – Potenza -, ASD Poseidon Pool – Lauria -, ASD Hydrosport – Viggiano-, ASD Old Friends Nuoto – Picerno).

La competizione si è svolta con un grande successo di pubblico e anche con un ottimo risultato cronometrico che con l’atleta di punta della Basilicata NICODEMO SARA (tesserata con la ASD Eurisko e Vice-Campionessa italiana assoluta nella scorsa stagione 2019 nei 100 e 50 rana) ha abbassato notevolmente il suo tempo personale nella gara dei 50 metri rana categoria SB06 bloccandolo a 01’ 02” 83c. fissando un nuovo record Italiano di Categoria Juniores e di specialità.

Altri atleti all’esordio in vasca si sono ben comportati e tenuto conto anche delle loro difficoltà hanno ben figurato riuscendo a vincere i timori iniziali, il confronto con il numeroso pubblico presente e sicuramente hanno accresciuto un livello di autostima personale che servirà in futuro per migliorarsi e affrontare al meglio eventuali le sfide che la vita potrà riservargli.