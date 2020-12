Potenza, catturato un lupo e portato in canile: scatta l’esposto! Ecco le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Italiana Difesa Animali Ed Ambiente- Italiambiente in merito al lupo catturato nei giorni scorsi a Potenza:

“Girovagava per la città in cerca di cibo ma per il sindaco di Potenza era diventato un pericolo per questo lo scorso otto dicembre ha dato il via (in sua presenza) all’operazione di cattura del lupo che è stato addormentato con la tecnica delle teleanestesia e poi lo stesso lupo è stato portato al canile per i controlli del caso violando completamente tutte le normative che proibiscono la cattura degli esemplari di lupo.

Il lupo è infatti tutelato dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita dall’Italia con DPR dell’8 settembre 1997, n. 357, che ne vieta la cattura e l’uccisione.

Per questo motivo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha scritto una lettera al ministro dell’ambiente Costa per chiedere l’intervento degli ispettori al fine di verificare lo svolgimento dei fatti.

Allo stesso tempo l’associazione animalista sta predisponendo un esposto che sarà inviato nei prossimi giorni alla procura della repubblica di Potenza”.

Scrivono gli animalisti di AIDAA:

“Appare evidente che questa cattura è quantomeno impropria ed in violazione delle normative comunitarie di tutela del lupo, questo è un pericoloso precedente per questi animali e non vorremmo che dietro questo atto ci stia solo la voglia di un po’ di pubblicità di questo sindaco che non solo si vanta sui social di aver commesso un atto illegale, ma partecipa addirittura alla sua esecuzione”.

