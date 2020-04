Potenza, Coronavirus: nuovo obbligo per le farmacie

Il sindaco Mario Guarente con proprio provvedimento dispone:

“è fatto obbligo, in via straordinaria e temporanea, ai titolari delle farmacie cittadine, in deroga all’art. 1 comma 4 della vigente L.R. Basilicata n. 29/2000 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a “battenti chiusi”, anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando la farmacie sono di turno, secondo le definizioni della citata legge regionale;

– i titolari delle farmacie cittadine hanno l’obbligo di continuare ad effettuare il servizio farmaceutico a “battenti chiusi” negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando sono di turno sino al 3 maggio 2020, richiamando i termini dell’ultimo DPCM del 10 aprile ;

– dall’obbligo di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a “battenti chiusi” in orario diurno – e comunque negli orari di apertura al pubblico – sono escluse le farmacie ubicate nel territorio di questo comune che non hanno una predisposizione strutturale dei locali, con installazione di dispositivi idonei che consentano di effettuare, in via continuativa, il predetto servizio;

– alle farmacie che non hanno una predisposizione strutturale dei locali e dispositivi idonei che consentano di effettuare, in via continuativa, il servizio a battenti chiusi, è fatto avviso di predisporre, in aggiunta alle misure di contenimento del contagio già prescritte dalle normative nazionali e regionali vigenti, misure opportune atte ad evitare ogni forma di contatto fisico con l’utenza;

– è demandata a successivo provvedimento l’eventuale proroga delle misure urgenti disposte con il presente atto.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.

L’inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente”.

