Potenza, da quando sarà possibile accendere i termosifoni? Ecco il nuovo calendario con tutte le date e gli orari

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che determina il nuovo calendario, con date e orari, per l’accensione del riscaldamento 2022, come previsto dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal Mite.

Per regolare l’accensione del riscaldamento e dei caloriferi nel 2022 si fa riferimento alle diverse zone o fasce climatiche in cui è suddivisa l’Italia, si va dalla più fredda alla più calda.

Quindi non una divisione per regioni, dal Piemonte, alla Toscana all’Emilia Romagna, ma divisa per zone

Le zone climatiche sono:

Zona A;

Zona B;

Zona C;

Zona D;

Zona E;

Zona F.

La suddivisione dei comuni per zone climatiche:

Zona climatica A: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle.

Zona climatica B: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.

Zona climatica C: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto.

Zona climatica D: Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì’, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo.

Zona climatica E: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza.

Zona climatica F: Belluno, Cuneo.

L’accensione del riscaldamento 2022 verrà così predisposto:

Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

Zona F: nessuna limitazione.

Come spiega il ministro, il periodo di accensione dei caloriferi nel 2022 è:

“ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)