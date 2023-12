Potenza, decine di associazioni sportive aspettano da oltre 5 anni questi contributi: ecco le ultime notizie

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Potenza, Giovanni Salvia, assieme a numerose Federazioni sportive regionali, tra le quali la Fip, la Fipav, la Fin, la Fidal, la Fitp, la Fib ed altre, e molti enti di promozione sportiva tra i quali Asi, Asc, Aics, Pgs ed altri, esprimono grande soddisfazione rispetto a quanto deciso dalla Giunta regionale che ha trovato i fondi necessari (457 mila euro) per completare il saldo dei contributi per l’annualità del Piano Sport 2017-18 in pagamento proprio in questi giorni.

Dichiarano all’unisono Salvia e i Presidenti:

“In particolare siamo felici poiché questa risposta va a giovamento di decine di associazioni sportive di tutto il territorio lucano che aspettavano da oltre 5 anni questi contributi che erano, lo ricordiamo, dovuti e soprattutto sui quali avevano fatto riferimento.

Ringraziamo il Presidente Bardi e l’Assessore regionale allo Sport Michele Casino per la risposta tempestiva ed il suo impegno per risolvere questa questione dopo che lo stesso Ente Regionale aveva, per la verità, creato l’inconveniente finanziando con quelle somme già previste in bilancio altre attività.

Si tratta di una delle richieste contenute nel documento che avevamo mandato alla Presidenza della Regione ed all’assessore regionale ed è la dimostrazione evidente di come lo sport quando è unito e fa le sue giuste rimostranze riesce a raggiungere sempre i risultati prefissi.

Certo, non ci fermeremo qui ma proseguiremo nella nostra battaglia per raggiungere gli altri obiettivi che avevamo espresso nel documento programmatico tra i quali, ricordiamo, la variazione della Legge sullo Sport regionale, la Sport Commission e l’emergenza per l’assenza di impiantistica sul territorio”.