Potenza, fogli di via e divieto di ritorno in città: ecco cosa è successo

Il Questore Giuseppe Ferrari ha emesso due fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Potenza per anni tre a carico di due persone residenti nel comune di Napoli, individuate durante mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei furti in abitazione.

I due soggetti, nella mattinata di mercoledì 22 gennaio, non hanno fornito alcuna spiegazione valida in merito alla loro presenza sul territorio cittadino agli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, durante il controllo, hanno rinvenuto a bordo del veicolo su cui viaggiavano un flex con due dischi di acciaio, nonché una patente di guida intestata ad altra persona.

Alla luce di tali evidenze, ricorrendone i presupposti di legge, il Questore di Potenza ha emesso i fogli di via obbligatorio nei confronti dei due napoletani.