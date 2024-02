Potenza, “Giorno del ricordo”: “appuntamenti come quello odierno monito per evitare troppe vittime innocenti”. I dettagli

Nel “Giorno del ricordo” celebrazione ufficiale questa mattina a Palazzo di Città del Comune di Potenza.

A rappresentare e condividere le riflessioni sul martirio delle “Foibe”, il Consigliere Provincia Di Potenza Rocco Pergola.

Per il consigliere Pergola, intervenuto in rappresentanza della Provincia di Potenza, “appuntamenti come quello odierno devono essere un monito affinché si evitino le troppe vittime innocenti che ancora oggi pagano con la propria vita per colpe che non hanno commesso e, spesso neppure conoscono.

La via privilegiata per realizzare tutto questo è combattere l’indifferenza, soprattutto nelle giovani generazioni, lavorando per favorire la formazione e la crescita della cultura del rispetto dell’altro, chiunque esso sia”.