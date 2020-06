Potenza, gravi le condizioni della donna rimasta incastrata nella motozappa: queste le ultime notizie

Come anticipato dalla nostra Redazione, ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, alle ore 18:00 circa, sono intervenuti a Francavilla in Sinni in contrada Pantoni per soccorso a persona.

Marito e moglie durante i lavori nei campi con l’ausilio di una motozappa, per cause ancora in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti in un incidente nel quale la donna è rimasta incastrata nell’attrezzo.

I Vigili del fuoco di Potenza con gli uomini del distaccamento di Lauria, giunti sul posto, si sono messi subito a lavoro rimuovendo alcune zappette e lasciandone alcune su indicazioni del personale sanitario presente sul posto.

La donna è stata subito trasportata presso l’ospedale San Carlo di Potenza con l’eliambulanza di Basilicata Soccorso.

I Vigili del Fuoco di Lauria, sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada e cinque unità.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118.

Attualmente, la 60enne si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Carlo.

Le sue condizioni appaiono molto gravi per via dello schiacciamento toracico subìto.

Queste alcune foto dei soccorsi.

