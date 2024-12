Potenza: i segretari di Cgil, Cisl e Uil incontrano S.E. Mons. Davide Carbonaro. Ecco i temi all’ordine del giorno

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della Basilicata, Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli, martedì 17 dicembre, alle 10, nella sede della Cisl, incontreranno l’Arcivescovo Metropolita di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo e presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata, S.E. Mons. Davide Carbonaro, per il tradizionale scambio di auguri in prossimità del Santo Natale e per un confronto sulle principali emergenze economiche e sociali della regione.

Spiegano in una dichiarazione congiunta Mega, Cavallo e Tortorelli:

“A seguito degli ultimi incidenti mortali sul lavoro, dalla recente tragedia di Calenzano sino all’ultima avvenuta in un cantiere in provincia di Sondrio porremo al centro dell’incontro il valore della vita umana e della persona perché non è più tollerabile che un lavoratore che svolge la sua attività per sostenere la famiglia non torni più a casa.

Siamo certi che Mons. Carbonaro condividerà il nostro impegno per la sicurezza in tutti i posti di lavoro e vorremmo con lui definire un’iniziativa congiunta in queste festività natalizie per stringerci intorno alle famiglie lucane che hanno perso i propri cari sul lavoro.

L’incontro vuole inoltre richiamare l’importanza del dialogo tra istituzioni e articolazioni della società civile e al contempo la necessità di affrontare con coraggio e spirito nuovo la crisi morale che si è spalancata dinanzi alle grandi trasformazioni di questo tempo.

In particolare, il futuro del polo automotive di Melfi e di tante altre fabbriche e aziende del territorio, non ultima la vertenza CallMat con 250 posti di lavoro a rischio, saranno i temi di una riflessione collettiva che vuole interrogarsi sulla fragilità della condizione umana all’interno di un modello economico che si sta dimostrando sempre più insostenibile sul piano sociale e ambientale.

Nel fare nostro l’appello della Conferenza Episcopale di Basilicata per una radicale presa di coscienza e una straordinaria mobilitazione dei mondi vitali della nostra regione il sindacalismo confederale lucano intende proseguire il proprio impegno per costruire un orizzonte di lavoro, sviluppo e coesione sociale per la Basilicata e per porre le basi di un nuovo modello di economia che metta al centro la ricerca consapevole del bene comune e che valorizzi la dimensione relazionale della persona umana”.