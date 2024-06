Potenza, i vantaggi dell’intelligenza artificiale: l’evento per discuterne

Si parlerà di intelligenza artificiale e digitalizzazione e dei riflessi nella contrattazione aziendale al convegno promosso dalla Fim Cisl nazionale che si terrà al Park Hotel di Potenza, martedì 11 giugno, a partire dalle 9:00.

La discussione – moderata dal responsabile salute, sicurezza e ambiente della Fim Cisl nazionale Antonello Gisotti – muoverà dalla lettura dei dati emersi da un questionario distribuito nei giorni scorsi ai lavoratori delle principali aziende metalmeccaniche della regione per comprendere come viene vissuta dentro le fabbriche la transizione digitale in corso.

Dopo i saluti dei segretari generali della Cisl e della Fim Cisl Basilicata, rispettivamente Vincenzo Cavallo e Gerardo Evangelista, il programma prevede tre interventi:

Cinzia Frascheri, giuslavorista e responsabile salute e sicurezza della Cisl nazionale, parlerà delle opportunità e delle necessarie tutele per gestire il cambiamento;

Angelo Giuliana, direttore generale del Meditech Competence Center di Napoli, si soffermerà sui pro e i contro dell’intelligenza artificiale;

infine, Domenico Rotondi, ricercatore senior di Grifo Multimedia Srl, parlerà dell’AI Act e intelligenza artificiale nel mondo edutech. A seguire, dibattito e confronto con la platea. I lavori saranno conclusi dal segretario nazionale della Fim Cisl Valerio D’Alò.

Spiega D’Alò:

“Come Fim Cisl siamo stati precursori nella volontà di preparare i nostri delegati a contrattare le transizioni nei luoghi di lavoro portando nei rinnovi dei contratti aziendali gli indicatori Esg.

Premi di risultato, investimenti, bilancio di sostenibilità, sono argomenti che grazie alla partecipazione possono determinare il futuro delle imprese e il destino dei lavoratori e delle lavoratrici che vi operano.

Non da meno sarà importante la nostra capacità di intervento contrattuale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per sfruttarne le potenzialità e arginare i rischi a tutela delle persone.

Ne parleremo in Basilicata da cui avviamo un percorso che ci vedrà protagonisti nella sensibilizzazione e formazione di Rsu ed Rls nei luoghi di lavoro”.

Aggiunge il segretario regionale della Fim Cisl, Gerardo Evangelista:

“Siamo orgogliosi di ospitare in Basilicata un evento che ci proietta nel futuro ma tenendo ben saldi i piedi nel presente.

Proprio la Basilicata rappresenta a livello nazionale un laboratorio di innovazione con la presenza di molte realtà industriali, a partire da Stellantis, che hanno scelto di misurarsi con la sfida del cambiamento e con le opportunità della digitalizzazione.

Si tratta di processi complessi che rispetto al passato hanno andamenti esponenziali e vanno pertanto governati con nuove regole e istituzioni per fare in modo che i vantaggi delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale siano per tutti e non solo per pochi“.

Di seguito la locandina con i dettagli.